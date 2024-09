Raquel Brito conversa com outros peões - Reprodução de vídeo

Publicado 19/09/2024 07:45

Rio - Raquel Brito revelou que o irmão, Davi, está tomando "tarja preta", medicamento que age no sistema nervoso central, durante uma conversa com Camila Moura, Suelen Gervásio e outros participantes em "A Fazenda 16", da Record, na madrugada desta quinta-feira (19).

O assunto surgiu quando a peoa falava sobre a relação com o vencedor do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. "A gente briga mas na mesma hora se resolve". Momentos depois, Raquel disse que Davi não aceitaria participar do reality rural e expôs que ele estava com a saúde mental abalada. "Está psicologicamente muito afetado. Ele tá tomando tarja preta".

Ela explicou que isso aconteceu devido a mudança de vida do baiano. "Quando você ganha milhões, sua vida muda. Muda em todas as formas. É gente que está ao seu lado e vira contra você"