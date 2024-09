Camila Moura chora ao falar de Lucas Buda - Reprodução de vídeo / Record

Publicado 19/09/2024 11:32

Rio - Camila Moura não conteve as lágrimas ao ser questionada sobre a possibilidade de seu ex-marido, Lucas Buda, integrar o Paiol, espaço de votação para novos participantes de "A Fazenda 16", da Record. Em conversa com Sacha Bali, Larissa Tomásia e Raquel Brito, a influenciadora afirmou que não deseja ser lembrada apenas pelo relacionamento, destacando sua trajetória acadêmica e profissional.

“Você acha que seu ex pode estar no Paiol?" perguntou Sacha. Visivelmente abalada, Camila respondeu: "Acho que ele pode estar. Não tenho certeza de nada. Não falo com ele há meses". A influenciadora chorou quando o ator sugeriu que o público poderia votar para que Buda se juntasse ao grupo da sede. “Você acha que seu ex pode estar no Paiol?" perguntou Sacha. Visivelmente abalada, Camila respondeu: "Acho que ele pode estar. Não tenho certeza de nada. Não falo com ele há meses". A influenciadora chorou quando o ator sugeriu que o público poderia votar para que Buda se juntasse ao grupo da sede.

"O que vier veio, e a gente enfrenta. Modéstia à parte, se ele (Buda) aceitou isso, é muito vacilo. É pegar tudo que a gente viveu, nesses 16 anos, e tornar em pão e circo. Trazer o nosso casamento à luz do Brasil de novo não é bacana”, desabafou.



Ao longo da conversa, os colegas tentaram consolar Camila, que afirmou não querer ser lembrada apenas como 'a ex de alguém'. "Não é que eu tenho ódio, só quero distância para tocar a minha vida sem ser ‘ex’ de alguém. Sou professora, historiadora, sei três idiomas, faço mestrado, mas tive que largar tudo. Quero ser uma mulher capaz de se livrar de uma situação muito esdrúxula", disse ela.



Apesar de todo o incomodo, Camila diz que não quer o mal do ex-BBB. Os dois terminaram o relacionamento em março desse ano após a influencer se sentir traída depois de uma aproximação de Buda com Giovana Pitel, sua colega de confinamento no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo.