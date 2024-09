André Luiz Frambach interpretará Elias Crisóstomo em ’No Rancho Fundo’ -

Publicado 18/09/2024 12:23 | Atualizado 18/09/2024 12:26

Rio - André Luiz Frambach, de 27 anos, vai entrar para o elenco de "No Rancho Fundo", da TV Globo, como Elias Crisóstomo. A previsão é que o personagem, que viverá um romance com Benvinda (Dandara Queiroz), chegue à trama no começou de outubro.

Em Lapão da Beirada, Elias se interessará pela futura escola para adultos de Lasca Fogo, projeto idealizado por Benvinda (Dandara Queiroz). Ao se conhecerem, os dois vão notar que possuem outras coisas em comum e o rapaz se prontifica a ajudá-la na reforma do barracão que abrigará a escola. Eles acabam se apaixonando e viverão um romance.

André estava afastado das novelas desde "Cara e Coragem" (2022). Ele, que é marido de Larissa Manoela, também já integrou folhetins como "Passione" (2011), "A Lei do Amor" (2016), "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018) e "Éramos Seis" (2019).

Gravações em Minas Gerais

Nesta semana, André gravará cenas finais da novela em Diamantina (MG), assim como os atoresAndréa Beltrão, Dandara Queiroz, Debora Bloch, José Loreto, Larissa Bocchino, Luisa Arraes e Túlio Starling. As cenasno Cânion do Funil e na Gruta do Salitre serão conduzidas pelo diretor artístico Allan Fiterman.