Publicado 18/09/2024 07:32 | Atualizado 18/09/2024 07:42

Rio - Uma das atrações do Rock in Rio, Katy Perry, de 39 anos, fará uma visita surpresa no "Estrela da Casa", da TV Globo, nesta quarta-feira (18). O anúncio foi feito pela apresentadora Ana Clara no programa desta terça (17). A cantora chegará à casa do reality show no período da tarde.

"Amanhã o Estrela da Casa vai receber a visita de um dos maiores nomes da música internacional: Katy Perry! Antes de ensaiar pro show que ela vai fazer no Rock in Rio, ela vai visitar a nossa casa pra dar um alô pra galera. Vai ser na hora do almoço", informou Ana.