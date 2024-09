Katy Perry desembarca em aeroporto no Rio - Agnews

Publicado 17/09/2024 09:59 | Atualizado 17/09/2024 13:36

Rio - Katy Perry, de 39 anos, está em solo brasileiro. A cantora norte-americana desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, e deu um show de simpatia. Ela fez questão de posar para algumas fotos com os fãs e distribuiu autógrafos.

A artista apostou em um look bem confortável para a viagem. A estrela chegou ao Rio usando calça, regata branca, óculos escuros, boné e chinelo nas cores do Brasil.

Katy se apresenta no palco mundo do Rock in Rio, nesta sexta-feira (20). No mesmo dia, Cyndi Lauper, Karol G e Ivete Sangalo também animam o público do festival.