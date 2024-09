Marcelo D2 critica ostentação no rap: ’Uma armadilha esse papo de que a favela venceu’ - Reprodução / Instagram

Marcelo D2 critica ostentação no rap: ’Uma armadilha esse papo de que a favela venceu’Reprodução / Instagram

Publicado 16/09/2024 22:06 | Atualizado 16/09/2024 22:11

Rio - Marcelo D2, de 56 anos, fez uma crítica à geração atual do rap pouco antes de se apresentar no Palco Sunset do Rock in Rio no último domingo (15). Ao ser questionado por jornalistas sobre o que achava do trap, subgênero do rap que é muito popular atualmente, especialmente em um público mais jovem, ele expôs um incômodo com a ostentação presente nas letras das músicas.

"Música eu acho que ela é meio atemporal, né, cara. Gostei muito do show do Travis", começou o cantor, destacando pontos positivos.

fotogaleria

Em seguida, ele partiu para uma reflexão sobre a cena atual do gênero musical. "Tem uma coisa que me incomoda nessa geração que é a ostentação. Acho que é uma armadilha f*odida, sabe qual é? Acho uma armadilha muito braba esse papo de que a favela venceu. A favela não venceu, não, a favela ainda está passando fome, está morrendo de fome, sem saneamento básico, sem saúde", apontou.

"Então, a gente ainda tem que lutar muito por isso, tá ligado? Porque eu ainda acredito muito na coisa que o Emicida falou muito, apesar de ser depois da gente, é uma coisa que vem carregando no rap há muitos anos, que 'a rua é nós', não é 'eu', tá ligado?", finalizou o artista.



Quando Pitty, que também estava concedendo entrevista, falou sobre o uso da tecnologia hoje em dia, Marcelo D2 destacou que alguns gêneros perdem características quando ficam populares na indústria musical. "É que no final, cara, vira tudo música de comercial de iogurte. Punk rock, que foi engolido pelo sistema, rock 'n' roll, que foi engolido pelo sistema, e o rap não é diferente, né", contou.

No Instagram, o cantor comentou sobre sua fala em um vídeo compartilhado por outro perfil: "Tenho maior respeito pela nova geração. Por isso e por ser um cara mais velho que está nessa há muito tempo, me sinto no dever de falar… mas isso é só a minha opinião, cada um sabe onde dói o calo e as dores que carrega… um abraço a todos e como diz o Emicida 'a rua é nóiz'".

Os internautas concordaram com o rapper em diversos comentários nas redes sociais. "Mas ele focou no principal: a geração atual que só visa à ostentação. Eu não consigo admirar essa galera que só fala de mulher, sexo, drogas, futilidades etc.", pontuou uma. "A favela não vence com o MC comprando Ferrari e o favelado passando fome", apoiou mais um. "Essa parada de ostentação é uma manobra liberal, que manda a mensagem 'se você se esforçar consegue o que quiser'. Isso é uma mentira!", criticou também um terceiro.