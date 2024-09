MC Poze do Rodo pede Vivi Noronha em casamento - Reprodução do Instagram

MC Poze do Rodo pede Vivi Noronha em casamentoReprodução do Instagram

Publicado 16/09/2024 09:00

Rio - Além de vários hits, o show de MC Poze do Rodo no Espaço Favela do Rock in Rio, neste domingo (15), foi marcado por momentos emocionantes. No palco, o funkeiro pediu Vivi Noronha em casamento e levou a plateia à loucura. Ela, claro, disse sim. O artista presenteou a amada com uma aliança e um buquê de flores.

Alguns cliques da ocasião foram compartilhados por Poze, no Instagram. "O dia do nosso eterno “sim” e o começo de uma nova vida! Que a nossa base seja sempre nosso amor e nossa família. Fomos escolhidos um para o outro", escreveu ele na legenda.

Outro momento fofo foi quando MC Poze do Rodo recebeu os filhos, Julia, de 5 anos, Miguel, de 3, e Laura, de 2, no palco e cantou a música "Me Dá Sua Mão" ao lado deles. Julia dividiu os vocais com o papai em um determinado momento. Laura também encantou o público ao cantar um trecho de "Te Maceto Depois do Baile" com o artista. As crianças ainda aproveitaram para mandar beijos para os irmãos Jade, de 1 ano, e Manuela, de 10 meses.