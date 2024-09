Ster levou o funk erudito, uma mistura de música clássica e funk, para o Rock in Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 16/09/2024 20:51 | Atualizado 16/09/2024 20:54

Rio - A musicista Ster, de 23 anos, se apresentou no Palco Favela do Rock in Rio, no último domingo (15), unindo música clássica e funk carioca. A artista, da Vila Cruzeiro, do bairro da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, aprendeu a tocar violino quando tinha apenas 8 anos, porque os pais são músicos, e estudou até os 17 na Escola de Música Villa-Lobos.

"Eu passei muitos anos da minha vida em busca da excelência porque é nisso que se pauta a música clássica. Hoje, eu me dedico à liberdade, o que é muito mais importante", declarou a cantora durante o show.

No palco, Ster falou bastante de questões da carreira, da importância de não ter medo. Ela também tocou e cantou o novo single "Encaxa", que vai ser lançado com clipe ainda neste mês.



Nesta segunda-feira (16), a artista fez uma publicação no Instagram agradecendo por ter se apresentado no festival. "Um dos meus maiores sonhos se realizou ontem no Espaço Favela do Rock in Rio. A partir de hoje, espero inspirar todos vocês a correrem atrás das metas e desejos de vocês. Ainda estou nas nuvens, mas é só o começo", disse.

Nos comentários, os seguidores a parabenizaram pelo espetáculo. "Parabéns, merece todo o reconhecimento", ressaltou um. "Que seja só o comecinho do sucessão que está vindo aí, gata", desejou mais uma. "De pé aplaudindo a verdadeira rainha", contou uma terceira.