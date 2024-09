Yasmin Brunet e Wanessa Camargo se reencontram nos corredores do Rock in Rio, neste domingo (15) - Priscilla Jucá/Agência O Dia

Publicado 15/09/2024 22:55

A cantora Wanessa Camargo chegou animadíssima para acompanhar o show do Evanescence, que se apresentou no Palco Mundo do Rock in Rio, na noite deste domingo (15). Fã assumida da banda, ela falou desse lado musical. "Tem horas que eu acabo intercalando o lado da fã e esqueço que também trabalho com isso. Algumas vezes eu fico pensando: a luz, o palco, a entrega, setlist", contou a cantora que logo se despediu



"Amy Lee já vai entrar no palco, então, pelo amor de Deus, Senhor Jesus, tchau! (Risos)". No entanto, no meio do caminho ela esbarrou com a influenciadora e ex-bbb Yasmin Brunet, sua amiga de confinamento no Big Brother 24. As duas se abraçaram, pularam e celebraram muito o reencontro.

Na sequência, Yasmin chamou a amiga para uma rápida entrevista. Durante o bate-papo, Yasmin perguntou se Wanessa tem vontade de engravidar novamente. A artista, então, diz que já teve, mas que agora não faz mais parte dos seus planos. Na sequência, ela comenta sobre a gravidez de Graciele Lacerda, sua madrasta. Wanessa só não contava com a surpresa de Brunet, que não escondeu o espanto e soltou: "Sério? Mentira! Que babado! Não sabia! O Brasil todo já sabe?".



Aos risos, Wanessa respondeu que sim, que todos estão sabendo. Ela ainda brincou com a amiga: "Isso quer dizer que ela não está na minha vida. Isso quer dizer que ela precisa me ligar mais". Brunet tenta reverter afirmando que não é boa no WhatsApp, e a cantora concorda. "É verdade, é verdade. Péssima de WhatsApp. Péssima de WhatsApp".