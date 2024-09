Fátima Bernardes, Paolla Oliveira e outros famosos curtem terceiro dia do RIR

Rio - O terceiro dia do Rock in Rio, realizado no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, reuniu diversas celebridades que fizeram questão de marcar presença. Entre os famosos que prestigiaram o festival estão Sasha Meneghel, Marcelo Faria, Valentina, Juliana Alves, Rafael Bittencourt e Diogo Almeida.

