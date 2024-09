Paolla Oliveira e Diogo Nogueira no Rock in Rio, neste domingo (15) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 15/09/2024 21:30 | Atualizado 15/09/2024 21:30

O sambista Diogo Nogueira se apresentou, neste domingo (15), no Bar Clube do Samba, um local que retrata o autêntico subúrbio do Rio de Janeiro dentro do Rock in Rio. Em entrevista, ele falou sobre a importância da representatividade de todos os estilos musicais no festival.

"Tem espaço para a música brasileira. A importância disso é gigantesca. É muito legal, sem dúvida. Está o samba, reggae, funk, hip-hop brasileiro, sertanejo, está todo mundo. Eu acho que aqui é o grande parque de diversões da música brasileira", afirma o cantor, que vai voltar a se apresentar na segunda semana do festival.



Paolla Oliveira, que acompanhou o amado em sua apresentação, foi abordada pela imprensa e saiu pela tangente quando questionada se estava escalada para viver Heleninha Roitman, no remake de Vale Tudo. A atriz não assumiu, nem negou sua escalação. "Quem for escolhida será muito feliz", disse.