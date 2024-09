B Negão e Marcelo D2 comandaram rodas no show do Planet Hemp - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 15/09/2024 18:23 | Atualizado 15/09/2024 18:48

Rio - O domingo (15) do Rock in Rio é o dia de rock nacional e internacional. O Planet Hemp levantou o público com seu rap rock, levantando o público e fazendo com que até os chamados "roqueiros raiz" entregassem tudo na apresentação da banda, que mesclou sucessos e faixas do mais recente disco da banda, 'Jardineiros'. A apresentação ainda contou com a participação de Pitty, que cantou parte de seu repertório.

Com a sua tradicional roda onde o público pula e se diverte entoando os hits, ninguém ficou parado. "A gente roda o mundo todo, mas não tem nada igual ao Rio de Janeiro", afirmou Marcelo D2, durante a apresentação.

Com o hit "Admirável Chip Novo", a cantora baiana agitou a galera. "Que honra estar aqui hoje", celebrou a artista que, em seguida, levantou um grande coro com "Teto de Vidro".



Diferente dos dias anteriores, o terceiro dia do festival esta foi marcado por outra faixa etária. Foi possível notar menos famílias e quase nenhuma criança. Outra marca registrada foram os looks que, desde sexta-feira (13), "all black" têm dominado o Rock in Rio.