Bruna Marquezine e João Guilherme ficam agarradinhos no Rock in RioInstagram / Multishow

Publicado 15/09/2024 10:34

Rio - Em clima de romance, Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos aos beijos durante o show da banda Imagine Dragons, no segundo dia de Rock in Rio, neste sábado (14). No meio da multidão, o casal foi flagrado pela transmissão oficial do festival.

Nas redes sociais, os internautas ficaram encantados com a sintonia do casal. "Eles são tão fofos juntos", disse um perfil. "Ele é um príncipe de tão doce, educado e respeitador e ela uma deusa", apontou outro. "Lindos! Bruna está parecendo uma adolescente em seu primeiro amor de escola. Está radiante", escreveu um terceiro