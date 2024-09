Terceiro dia do Rock in Rio será dedicado ao metal - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 15/09/2024 09:35

Rio - Hoje é dia de rock, bebê! Chegou o momento do metal invadir a Cidade do Rock com Avend Sevenfold, Evanescence, Deep Pourple, Incubus e muito mais. Nesta domingo (15), o terceiro dia fechará o primeiro fim de semana do Rock in Rio 2024.

Tire a roupa preta do armário e se prepare para o dia que promete muito bate cabeça, rodinhas punk e hits nostálgicos. No Palco Mundo, os shows ficarão a cargo de Avend Sevenfold, Evanescence, Journey e Os Paralamas do Sucesso. Já no Palco Sunset, Deep Purple, Incubus, Planet Hemp, com participação de Pitty, e Barão Vermelho prometem animar o público.

Veja abaixo a programação completa com os horários previstos para os shows deste domingo:

Palco Mundo

16h40 - Paralamas do Sucesso

19h - Journey

21h15 - Evanescence

0h - Avenged Sevenfold

Palco Sunset

15h30 - Barão Vermelho

17h50 - Planet Hemp convida Pitty

20h10 - Incubus

22h45 - Deep Purple

Espaço Favela

16h - Ster

19h - MC Hariel

21h - MC Poze do Rodo

New Dance Order

22h - Ruback

23h30 - Binaryh

1h - Mila Journée

2h30 - Artbat

Global Village

19h15 - Anees

17h30 - Terra Celta convida Orquestra Refugi

15h30 - Larissa Luz

Palco Supernova

15h - The Mönic convida Eskrota

17h - Black Pantera

19h30 - Crypta

20h30 - Dead Fish