Rock In Rio 2024: OneRepublic durante apresentação no palco mundo - Ag. News

Rock In Rio 2024: OneRepublic durante apresentação no palco mundoAg. News

Publicado 14/09/2024 22:05 | Atualizado 14/09/2024 22:57

Rio - O segundo dia do Rock in Rio eletrizou o público com uma programação animada. Os shows incluíram as performances da rapper Duquesa, das bandas Pato Fu e Penélope, além de Lulu Santos, Zara Larsson e One Republic, que levantaram a plateia.