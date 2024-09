A maioria do público é formada por jovens - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

A maioria do público é formada por jovensReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/09/2024 15:00 | Atualizado 14/09/2024 15:02

Rio - Com a chegada do Rock in Rio, a diversão está garantida. Mas é essencial estar atento à saúde muscular e das articulações. O ortopedista do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), José Leonardo Rocha, aponta os principais cuidados para evitar lesões ortopédicas durante o evento.Entre os problemas mais comuns estão torções de tornozelo, causadas por terreno irregular ou movimentos bruscos durante os shows. “As lesões ligamentares no joelho são menos frequentes, mas podem acontecer após movimentos repentinos ou quedas em meio à aglomeração. Condições como a fascite plantar, que provoca dor na sola do pé, e lesões lombares também podem surgir devido aos longos períodos em pé, caminhadas extensas ou posturas inadequadas”, explica.Cuidados básicos podem fazer toda a diferença. Segundo o especialista, realizar alongamentos antes e depois do evento, focando em tornozelos, joelhos e coluna, ajuda a manter a flexibilidade. “Manter uma postura adequada durante o tempo em pé também é crucial, além de fazer pausas regulares para descansar”, acrescenta.Outra recomendação importante é a escolha do calçado. “É importante dar preferência a um tênis com bom amortecimento e solado antiderrapante, que vai ajudar a absorver o impacto e proteger as articulações dos pés, tornozelos e coluna”, ressalta. O médico alerta ainda que não é hora de testar um novo tênis: a orientação é escolher aquele que já está habituado a usar para evitar desconforto e bolhas.A hidratação e a alimentação também merecem atenção especial. “Manter-se hidratado e adotar uma dieta equilibrada é crucial, especialmente em dias muito quentes. A desidratação pode causar fadiga muscular e aumentar o risco de lesões”, destaca.Caso ocorram dores ou desconfortos durante o festival, o ortopedista traz estratégias simples para alívio. "Alongamentos rápidos, massagens locais e compressas de gelo podem ajudar a reduzir a dor e o inchaço. Intercalar períodos de descanso, realizando pausas para sentar, também pode diminuir a dor”, conclui o ortopedista.