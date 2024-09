Famosos marcam presença em after party de Ludmilla

Rio - A diversão não acabou para Ludmilla e seus convidados com os fechamentos dos portões da Cidade do Rock, na madrugada deste sábado (14). A cantora, que se apresentou pela primeira vez no Palco Mundo no primeiro dia do Rock in Rio, promoveu uma after party na Ilha da Coroa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

Famosos como Jade Picon, Bruna Marquezine, João Guilherme, João Guilherme Silva, Giovanna Lancellotti, Giovanna Pitel e Larissa Santos marcaram presença no evento em comemoração à apresentação de Lud no festival.

Relatar erro