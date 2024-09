Rose Marie e o filho, Matheus Muniz, curtem o primeiro dia de show - Luiz Maurício Monteiro / Agência O Dia

Publicado 13/09/2024 20:23

Rio - Na primeira noite que marca a abertura do Rock in Rio, o gramado começa a se encher de pessoas de todas as idades, mas são os adolescentes que chamam a atenção. Com os olhos brilhando de emoção e expectativa, muitos estão realizando um sonho, enquanto outros já tem como tradição participar de cada edição.

A Rose Marie, de 42 anos, trouxe seu filho Matheus Muniz, hoje com 15, para mais uma edição do festival. O detalhe? Essa não é a primeira vez. Desde que Matheus tinha apenas 7 anos, os dois fazem questão de estar presentes em pelo menos um dia de show, tornando o evento uma tradição familiar.

"Venho a todas as edições e trago o Matheus desde que ele tinha 7. Mas dessa vez, ele que escolheu o dia e eu estou feliz porque ele está feliz! A gente se separa só quando ele quer ir mais lá na frente do palco. Aí eu miro bem para onde ele está indo, quando chega lá na frente ele me manda mensagem para dizer que chegou. Fica um pouco, tira fotos, e volta na minha direção. O ambiente é familiar, mas ainda não estou preparada para assistirmos a shows separados", contou entusiasmada.

O Matheus disse estar empolgado para assistir a apresentação do rapper brasileiro Oruam. Na próxima edição, Rose já prevê que, talvez, o filho vá para curtir com os amigos. "Hoje, pela primeira vez, caiu a ficha de que na próxima eu posso vir com ele, ele fica com a galera dele e eu com a minha, porque eu sempre curti o festival", contou.

Em pontos opostos, o casal Jaqueline Leal, de 57 anos, e Daniel, 51, nunca tinham ido ao Rock in Rio. Foi para realizar o sonho do filho, Vladimir Oliveira, 17, que eles decidiram encarar o festival e chegar antes da abertura dos portões. O jovem é super fã do rapper norte-americano Travis Scott, a atração principal da noite desta sexta-feira (13).

"Chegamos às 13h, antes dos portões abrirem. Ele não precisou argumentar nada especial para que a gente trouxesse ele, merece estar aqui, é um grande filho. Viemos porque não queríamos deixar ele vir sozinho, ele queria muito assistir esse show. E não é só coisa da rapaziada, eu vi gente de 30 anos cantando as músicas, sabendo a letra de outros shows que já aconteceram. Estou achando bem tranquilo", disse Daniel ao DIA.

A maratona para que o Vladimir consiga realizar um sonho será grande, já que o rapper é a atração principal da noite e o último artista a se apresentar. Como a família chegou antes dos portões abrirem, o casal precisou matar tempo enquanto o filho se diverte com os amigos.

"Caminhamos para conhecer, fomos em um pub que estava tocando Jazz, gostamos muito. A gente está aproveitando também para conversar, conhecer, ver o comportamento do pessoal", detalha Jaqueline.

Davi, Lucas e Levy aproveitam o primeiro dia de Rock in Rio Luiz Maurício Monteiro / Agência O Dia

Os primos Lucas Luna, de 24 anos, e Davi Luna, 15, foram acompanhados pelo tio Levy Leonardo, 45. Animados, eles também aguardam o momento em que o Travis Scott vai subir no Palco Mundo. Essa é a primeira vez que a dupla vai ao festival.

"Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, principalmente por poder assistir artistas desse patamar. Eu viria mesmo se não fosse pelo rap, para conhecer o evento. Acompanhado a muito tempo o Travis, sou muito fã e estou feliz porque achei que fosse demorar mais tempo para assistir um show dele ao vivo", comemorou Lucas.

Festa terá segurança reforçada



O esquema de segurança para o Rock in Rio vai contar com um planejamento especial de monitoramento e reforço no policiamento nos sete dias de evento. De acordo com o coronel Marcelo de Menezes, a PM vai trabalhar com 5,2 mil agentes e 143 viaturas. Do efetivo, a cada dia de festival, 750 policiais atuarão no entorno da Cidade do Rock.



O esquema terá ainda oito torres de observação, começando na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, no Rio 2, até o entroncamento com a Avenida Salvador Allende, para facilitar possíveis intervenções das equipes. A segurança também terá auxílio de um cinturão de segurança, com 18 pontos de bloqueio próximos à Cidade do Rock.



Segundo o delegado Felipe Curi, a Polícia Civil vai atuar de forma integrada com a PM, com 1.675 agentes, sendo 714 exclusivamente dentro do festival, e 45 viaturas. Na Cidade do Rock, haverá uma projeção da 16ª DP (Barra da Tijuca), bem como a presença das Delegacias de Atendimento à Mulher, da Criança e do Adolescente, de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, de Apoio ao Turismo e de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.