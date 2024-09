Famosos lotam Rock in Rio no primeiro dia do festival

Foi dada a largada para o Rock in Rio 2024! Nesta sexta-feira (13), famosos marcaram presença no primeiro dia de festival com looks incríveis e curtiram muito pela Cidade do Rock.

O evento, que está completando 40 anos nesta edição, recebe grandes artistas hoje como Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla, Matuê, MC Cabelinho, Orochi entre outros.



