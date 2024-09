Alice Alonso, de 14 anos, saiu da Freguesia, na Zona Oeste, para assistir o show de Travis Scott - Luiz Maurício Monteiro / Agência O Dia

Publicado 13/09/2024

Rio - Os fãs de rap estão aproveitando a primeira noite de Rock in Rio nesta sexta-feira (13), ansiosos pela aguardada apresentação de Travis Scott, que traz para o Palco Mundo sua turnê 'Circus Maximus', inspirada no mais recente disco 'Utopia', lançado em 2023.

O show promete ser um dos pontos altos do festival, reforçando a relevância do rap na programação. Além de Travis, o line-up inclui grandes nomes do gênero como o britânico 21 Savage, e os brasileiros Matuê e Oruam, celebrando a presença do gênero musical na edição que comemora os 40 anos do festival.

A Alice Alonso, de 14 anos, saiu da Freguesia, na Zona Oeste, junto dos pais, para assistir o show do ídolo, Travis Scott. Ela, que já foi em outras três edições, disse estar contente pela valorização do estilo musical trap, um subgênero do rap.

"Vim ver o Travis, curto muito o trap americano desde 2018. Gosto o jeito dele de cantar mas não só isso, o estilo dele também! Também curto o trap nacional, gosto desse meio. O Felipe Ret poderia estar aqui hoje, mas ele só vem dia 19. É importante uma iniciativa assim, para valorizar mais os artistas desse estilo, tanto os nacionais quanto os internacionais", destacou empolgada.

O Michel Almeida, de 34 anos, veio de São Paulo para curtir o dia com diversas atrações voltadas para o rap. "Vim ao Rock in Rio de 2019 com o Drake. Desta vez, não, é um dia mais dedicado ao rap mesmo. É uma forma de incentivar os artistas, principalmente os independentes, é uma forma de abrir portas. O Travis é atemporal, aqui você vê crianças, jovens, adultos... É um cara para todas as idades", disse.

O casal Eric Alvarenga, de 26 anos, e Mel Poliana, 22, são de Olaria e estão se preparando para assistir a grande atração da noite. Sentados e descansando, eles contam estar animados para prestigiar o momento em que o rapper norte-americano vai subir no palco.

"Acho que vai ser um caos! Até por isso estamos sentados aqui descansando um pouco, esperando a hora de começar o show. Travis é contagiante, é um modo único de cantar, está um nível acima dos outros. Gostaria de ficar mais perto do palco, mas como estou com minha noiva, acho que é melhor ficar um pouco mais atrás. É minha primeira vez no Rock in Rio e vim hoje porque é o dia do rap", brincou entusiasmado.

A expectativa em torno de Travis Scott não é à toa. O rapper americano tem uma legião de fãs no Brasil e é conhecido por performances intensas e cheias de efeitos visuais. O álbum 'Utopia', lançado no ano passado, foi um sucesso global e consolidou seu nome como um dos maiores da atualidade.