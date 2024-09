Larissa Manoela renova votos de casamento com André Luiz Frambach no Rock in Rio - Natália Rampinelli / AgNews

Publicado 13/09/2024 17:17

Rio - Viva o amor! Após um casamento intimista, em dezembro passado, Larissa Manoela e André Luiz Frambach renovaram os votos de uma forma mais descontraída na capela do Rock in Rio, nesta sexta-feira (13). O casal aproveitou o primeiro dia do festival para selar a união mais uma vez, agora de forma simbólica com um cover de Elvis Presley.

Para a ocasião, Larissa apostou em um look fresquinho para aguentar o calor do Rio de Janeiro. De saia e top branco, com plumas, a atriz completou o look com um coturno também branco e uma bolsinha prata de coração. André Luiz também seguiu a paleta de cores da mulher e usou uma camisa e uma bermuda.

O casal se ajoelhou diante de Elvis e trocou promessas de amor um para o outro. Ao final, André Luiz Frambach deu um beijão de arrancar suspiros em Larissa Manoela.