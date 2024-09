Os Quebradeiras - Divulgação

Publicado 13/09/2024 15:17

Rio - Da periferia de Niterói para o Rock in Rio! Formado por Gustavinho, LC Quebradeira, RK e Zelé, Os Quebradeiras vão estrear no palco sunset do Rock in Rio, nesta sexta-feira (13), em uma participação especial no show de Mc Cabelinho, a partir das 22h45. Conhecidos por suas danças contagiantes e sucesso crescente na web, o grupo promete levar seus famosos passinhos para o palco.

Formado em 2017, o quarteto ganhou fama em 2022, quando seus hits, incluindo "Pagodão do Birimbola", se tornaram um fenômeno após serem dançados pelos jogadores da seleção brasileira durante a Copa do Mundo no Qatar, em um jogo contra a Coreia do Sul. Desde então, a música deles conquistou o país.



Recentemente, Os Quebradeiras brilharam em uma participação na turnê de Anitta pela Europa. Agora, os artistas se dedicam ao lançamento de seu primeiro álbum.