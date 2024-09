Público começa a encher a Cidade do Rock - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/09/2024 14:04 | Atualizado 13/09/2024 15:45

Rio - A contagem regressiva chegou ao fim: estão abertos os portões do Rock in Rio 2024! Pontualmente às 14h desta sexta-feira (13), os primeiros fãs entraram na Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O forte calor e o tempo seco não espantaram o público, que formou fila desde as primeiras horas do dia.

Enquanto alguns aproveitaram para fazer a tradicional foto na frente da logo do Rock in Rio sem gente atrás, outros já saíram correndo para a grade dos palcos para ter a chance de ver os artistas favoritos de pertinho. A emoção tomou conta dos fãs que foram os primeiros a entrar na Cidade do Rock para a edição de 40 anos do Rock in Rio.

O criador do Rock in Rio, Roberto Medina, esteve na entrada para recepcionar a galera. Simpático, o empresário tirou foto com os fãs que entraram na Cidade do Rock.

Atrações do dia

Headliner, o show de Travis Scott é o mais esperado desta sexta-feira. O rapper norte-americano sobe no Palco Mundo para fechar o primeiro dia do Rock in Rio , por volta de meia-noite. Antes dele, o público poderá conferir as apresentações de 21 Savage , Ludmilla e Matuê, com participação de Wiu e Teto. A apresentação da Esquadrilha Céu abrirá o espaço às 16h30. Às 21h10 haverá ainda uma apresentação de projeções dos 40 anos do festival.

Na abertura do Palco Sunset, Funk Orquestra, com a participação de MC Daniel, Rebeca e MC Sofia, será a responsável pela abertura, já às 15h30. Veigh, Kayblack, Orochi, Oruam, Chefin e MC Cabelinho, em parceria com o Coral das Favelas, são as outras atrações do espaço.

Um dos queridinhos pelo público, o Espaço Favela será aberto às 16h com o show de Slipmami. Kevin O Chris e TZ da Coronel com participação de Borges, completam o line-up. Novidade neste ano, as atrações da Global Village se iniciam às 15h30 com Victor Xamã. Katú Mirim e Hungria vêm logo em seguida.

Sempre trazendo novidades da música, o palco Supernova inicia os trabalhos às 15h com MC Maneirinho. The Box, Mizzy Miles e Majoe RD completam o line-up. Para finalizar o dia e curtir uma música eletrônica, o público poderá correr para o palco New Dance Order, que começa a funcionar às 22h com Cat Dealers. Chemical Surf, a dupla Fatsync e Malifoo, e Deadmau5 são as outras atrações do espaço.

Saiba como chegar à Cidade do Rock



A melhor forma de chegar até o Rock in Rio é com transporte público . O sistema BRT e o Metrô terão funcionamento especial durante os sete dias de evento. Com o especial "Expresso Rock in Rio", o sistema BRT terá pontos de embarque no Jardim Oceânico, onde há integração com o Metrô, Terminal Alvorada e Terminal Paulo Portela, em Madureira. A linha funcionará das 11h às 5h. O valor da passagem para quem pretende usar o serviço será de R$ 23 por dia de evento, incluindo o trecho de ida e volta.

Para que sai da Zona Sul, o Metrô Rio terá funcionamento 24 horas. A estação Jardim Oceânico será a única com embarque e desembarque durante a madrugada. As demais funcionarão apenas para desembarque dos passageiros após o horário regular. Segundo o Metrô Rio, é recomendado que o público que irá ao festival compre antecipadamente o bilhete, que custa R$ 7,50, ou recarregue também com antecedência os seus demais cartões de integração com o Serviço Especial BRT Rock in Rio.

Outra opção são os ônibus fretados do festival, chamados de "Primeira Classe". O transporte tem 17 pontos de partida, sendo 16 na cidade, incluindo um para o Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, e outro para o Santos Dumont, e um em Petrópolis. O serviço funciona das 11h às 19h nos dias de evento, com trajeto sem paradas. As saídas do festival começam às 22h, no mesmo padrão de viagem direta.

Festa terá segurança reforçada



O esquema de segurança para o Rock in Rio vai contar com um planejamento especial de monitoramento e reforço no policiamento nos sete dias de evento. De acordo com o coronel Marcelo de Menezes, a PM vai trabalhar com 5,2 mil agentes e 143 viaturas. Do efetivo, a cada dia de festival, 750 policiais atuarão no entorno da Cidade do Rock.

O esquema terá ainda oito torres de observação, começando na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, no Rio 2, até o entroncamento com a Avenida Salvador Allende, para facilitar possíveis intervenções das equipes. A segurança também terá auxílio de um cinturão de segurança, com 18 pontos de bloqueio próximos à Cidade do Rock.

Segundo o delegado Felipe Curi, a Polícia Civil vai atuar de forma integrada com a PM, com 1.675 agentes, sendo 714 exclusivamente dentro do festival, e 45 viaturas. Na Cidade do Rock, haverá uma projeção da 16ª DP (Barra da Tijuca), bem como a presença das Delegacias de Atendimento à Mulher, da Criança e do Adolescente, de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, de Apoio ao Turismo e de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.