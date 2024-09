Rock in Rio 2024 começa no dia 13 de setembro - Fernando Frazão / Agência Brasil

Rock in Rio 2024 começa no dia 13 de setembroFernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 10/09/2024 13:43 | Atualizado 10/09/2024 14:06

Rio - Falta pouco! O Rock in Rio está chegando e a preparação para um dos maiores festivais de música do mundo já começou. Quando serão os shows? Que horas é melhor chegar? E o que pode levar? Neste guia completo, vamos te contar tudo o que você precisa saber para curtir o festival intensamente.

fotogaleria

O evento acontecerá de sexta a domingo (13, 14, 15/9) e, na semana seguinte, de quinta-feira a domingo (19 a 22/9) na Cidade do Rock, na Zona Oeste. Além dos aguardados shows dos Palcos Mundo e Sunset, o festival oferecerá uma vasta experiência de entretenimento: a tradicional roda-gigante, tirolesa, atrações gastronômicas no Gourmet Square, Palco Favela, Palco Supernova e o Global Village são algumas.

A abertura dos portões acontece às 14h e, quem deseja explorar a Cidade do Rock e as inúmeras atividades oferecidas, incluindo os brinquedos, que terão agendamentos através do aplicativo do evento, deve chegar cedo. O festival será encerrado às 2 horas, com a tradicional queima de fogos e o último acesso ao local será permitido até meia-noite.

Pelo palco principal do megaevento passarão artistas nacionais e internacionais que prometem shows icônicos: Travis Scott (13), Ludmilla (13), Imagine Dragons (14), Onerepublic (14), Avenged Sevenfold (15), Evanescence (15), Ed Sheeran (19), Joss Stone (19), Katy Perry (20), Cyndi Lauper (20), Capital Inicial (21), Chitãozinho e Xororó (21), Shawn Mendes (22) e Mariah Carey (22) são apenas alguns dos grandes nomes.

Horários dos shows

Os shows do Palco Mundo acontecem nos seguintes horários: 16h40, 19h, 21h20 e 0h. Já as apresentações do Palco Sunset serão: 15h30, 17h50, 20h10 e 22h45. Os shows do New Dance Order serão às 22h, 23h30, 1h e 2h30. No Espaço Favela: 16h, 19h e 21h. O Global Village, que terá espaço inspirados em várias partes do mundo terá apresentações às 15h30, 17h30 e 19h15. No Supernova, as atrações acontecerão às 15h, 17h, 18h30 e 20h30.

Como chegar na Cidade do Rock

O metrô ficará funcionando 24 horas nos dias do festival. O recomendado é descer na Estação Jardim Oceânico, terminal de conexão com o BRT Expresso Rock in Rio, aberto 24 horas para embarque. Todas as estações de metrô também funcionarão para desembarque na madrugada nos dias do festival. A tarifa custa R$ 7,50 por trecho (R$ 15 ida e volta). Formas de pagamento MetrôRio: Riocard, Giro ou pagamento por aproximação direto na catraca.



O BRT Expresso Rock in Rio é uma maneira fácil de chegar ao evento, com partidas nos terminais Jardim Oceânico e Alvorada, sem paradas, até o Terminal Centro Olímpico.

A partida do terminal Paulo da Portela com paradas nas estações Praça Seca, Tanque e Taquara faz o último ponto no terminal Centro Olímpico. Lá, o público receberá uma pulseira de identificação que deve ser apresentada ao embarcar no seu retorno. A operação funcionará das 11h até às 5h nos dias de festival. A tarifa custa R$ 23 (ida e volta) e pode ser adquirida com o Riocard ou compra do Jaé.



O Primeira Classe é o transporte oficial que te deixa o público dentro da Cidade do Rock. O ônibus conta com 16 pontos de embarque em toda a cidade do Rio de Janeiro e outros 22 espalhados por 20 municípios do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Os ônibus executivos sairão entre 11h e 19h, rumo à Cidade do Rock em um trajeto sem paradas. Na volta, os ônibus deixam o festival pelo acesso exclusivo perto do New Dance Order em diversos horários, a partir das 22h, com destino aos mesmos pontos de embarque. Mais informações aqui.

Ainda há ingressos?





Não esqueça de levar o cartão de crédito ou débito Quatro dias já estão esgotados, mas quem deixou para última hora ainda tem chances de comprar para os dias: 15. 19 e 21 de setembro. O ingresso custa R$ 795 (inteira), R$ 397,50 (meia-entrada) e R$ 675,75 (Benefício Itaú com 15% de desconto).

Todos os pontos de venda na Cidade do Rock só aceitarão pagamento via cartões de crédito ou débito. Não serão aceitas transações em dinheiro nas compras dentro da Cidade do Rock, nem de alimentos ou produtos oficiais, incluindo ambulantes que circulam pelo gramado.

O que pode ou não levar?

Hidrate-se! Com a temperatura alta e o clima seco, o ideal é levar água de casa e beber durante o evento. A organização informa que haverá, à disposição do público, bebedouros com água potável instalados na Cidade do Rock, respeitando as determinações das autoridades sanitárias competentes. Também será permitida a entrada no evento somente em garrafas plásticas de até 500ml contendo água. Outras bebidas estão proibidas.

Entre a extensa lista de itens proibidos estão: garrafas de vidro ou de metal independentemente da capacidade; garrafas com embalagem superior a 500ml; potes de plásticos; copos térmicos, de vidro ou metal; latas; capacetes; armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo; brinquedos/réplicas que possam ser identificados erroneamente como armas; barracas, bancos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas; guarda-chuvas; objetos pontiagudos; objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha, saca-rolhas).

Fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie; objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente); substâncias inflamáveis e/ou corrosivas; sprays; drogas; skate, bicicleta, isopor, cooler, bastão de selfie, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais; bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas; drones, buzinas de ar comprimido; megafones, computadores portáteis, tablets, powerbank de dimensões superiores a um aparelho celular; tintas, corantes e outros produtos relacionados; bolsas/malas/mochilas (com ou sem alça) de grandes dimensões; qualquer item que represente intuito de comercialização ou que possa representar riscos à segurança do evento, também não são permitidos.

Pode levar comida de casa?

Cada pessoa pode entrar com até cinco itens. A organização recomenda levar sanduíches em sacos plásticos lacrados (ziplocks) ou pacotes de alimentos industrializados fechados (biscoitos, torradas, barras de cereal, frutas cortadas em embalagens transparentes, entre outros). Potes rígidos de plástico não serão permitidos.

Está vetado ainda o acesso com alimentos levados no intuito de comercialização ou que possam representar riscos à segurança.

Classificação Etária

A classificação etária do evento é de 16 (dezesseis) anos. A entrada de menores dessa idade será permitida desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais (ascendentes ou colaterais até o 4º grau), que deverão entregar o termo de responsabilidade do acompanhante quando solicitados, que estará disponível no link “Informações sobre menores”, no site de compras do Rock in Rio Brasil 2024.