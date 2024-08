Rock in Rio - Arquivo Pessoal / O Dia

Publicado 12/08/2024 18:40

Rio - Começou nesta segunda-feira (12) o processo de liberação de ativação e transferência dos Ingressos do Rock in Rio 2024. Neste primeiro momento, quem garantiu as entradas nas pré-vendas Club e Cliente Itaú já pode visualizar seus ingressos digitais por meio do aplicativo “Quentro”.

A partir desta quarta-feira (14), os ingressos ficarão disponíveis para quem comprou na venda geral, que aconteceu em maio, e na extraordinária, realizada no início deste mês. Enquanto isto, o público que adquiriu o Rock in Rio Card poderá conferir as entradas nesta quinta-feira (15).

A organização do Rock in Rio recomenda que as pessoas fiquem atentas ao e-mail cadastrado na Ticketmaster no momento da compra, já que será por ele que receberão as instruções de quando e como poderão seguir com os processos.

Para ter acesso aos bilhetes, o público deverá baixar o aplicativo “Quentro”. Na plataforma, as pessoas poderão fazer a ativação do ingresso e depois apresentar o QR Code gerado pelo aplicativo nas catracas do festival, ou realizar a transferência para um outro fã.

Não serão aceitos prints e/ou ingressos impressos

O QR Code, gerado no momento da ativação do ingresso, por medida de segurança, é constante e automaticamente atualizado – por isso não serão aceitos prints de tela e impressões. O aplicativo funciona ainda que o celular esteja sem sinal e a organização também recomenda que o fã leve o celular carregado.

Será via endereço eletrônico que os fãs receberão todas as instruções, como ativação, transferência e outras. A partir do recebimento, o cliente deverá seguir o passo a passo para ativar o seu ingresso digital – o “Quentro” é compatível com os aparelhos Android e iOS. A plataforma conta com um alto nível de segurança, sendo anticópia, rastreável e compatível com a maioria dos smartphones disponíveis no mercado.

Ao baixá-lo, o ingresso já vem salvo com o nome de quem vai acessar o festival. Ao efetuar a compra do ingresso no site da Ticketmaster, o público tem acesso às informações do bilhete na aba ‘Meus Pedidos’ e poderá seus consultar os dados a qualquer momento.

Aqueles que já receberam o e-mail, deverão seguir os passos abaixo para terem acesso ao ingresso digital:

1. Acesse a conta em ticketmaster.com.br;

2. Na aba “Meus Pedidos”, abra o pedido que deseja baixar o ingresso para o aplicativo Quentro;

3. Insira um endereço de e-mail para receber o código de validação;

4. Baixe o aplicativo Quentro e digite o mesmo e-mail que informou na etapa acima;

5. A pessoa receberá no e-mail indicado, um código que deverá ser informado para concluir a validação de sua identidade no aplicativo;

6. Assim que finalizar este processo, os ingressos já estarão disponíveis no aplicativo Quentro.

Se a pessoa possuir mais de um pedido de compra, ela terá que realizar o passo a passo acima para cada pedido realizado.



Cada ingresso digital só permitirá um único acesso às dependências do evento. Após o primeiro acesso, novas tentativas com o mesmo ingresso digital não serão autorizadas. Não serão aceitos prints de tela e/ou impressões. Apenas ingressos armazenados no aplicativo Quentro serão aceitos.



Saiba como transferir o ingresso para outra pessoa

Caso o fã não vá comparecer ao evento na data do show do ingresso, ele poderá transferi-lo para outra pessoa, utilizando o recurso de Transferência no aplicativo Quentro. Veja o passo a passo:

1. Acesse o aplicativo Quentro e em “Próximos” abra o ingresso que deseja transferir.

2. Clique em “Transferir ingresso” no canto superior direito do ingresso;

3. Selecione os ingressos que deseja transferir;

4. Informe o e-mail da conta Quentro para a qual deseja transferir o(s) ingresso(s). Caso a pessoa que receberá o ingresso não tenha uma conta Quentro, informar um e-mail válido.

5. Confira o e-mail e confirme a ação.

6. Caso o destinatário não tenha uma conta Quentro, um e-mail notificando a transferência será enviado para o e-mail informado e o status aparecerá como Pendente até a transferência ser aceita.

Exclusivamente para casos em que o destinatário não tiver uma conta e que o envio esteja com status “Pendente” será possível que o titular da conta Quentro remetente cancele a transferência. Após a conclusão da transferência dos ingressos, não é possível reverter o processo.

Vale ressaltar que uma vez que a transferência seja concluída, apenas o destinatário conseguirá devolver o ingresso para a conta do remetente Quentro. Não é possível cancelar uma transferência efetivada. Confira atentamente todos os dados antes de concluir o processo.