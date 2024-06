Rock in Rio: Fundo de Quintal se apresentará pela primeira vez no festival - Reprodução /Instagram

Publicado 04/06/2024 15:50

Rio - Com quase 49 anos de carreira, o Fundo de Quintal foi confirmado como uma das atrações do Rock in Rio. O grupo, formado por Bira Presidente (pandeirista), Sereno (tantã), Márcio Alexandre, Junior Itaguay (banjo), Ademir Batera (bateria) e Tiago Testa (repique de mão), se apresenta no Espaço Favela, no dia 19 de setembro. Este será o primeiro show do quinteto no festival.

"É com imenso orgulho, que anunciamos que o Grupo Fundo de Quintal estará presente no espaço favela, trazendo todo o gingado e a energia do samba para um dos maiores festivais de música do mundo! É uma honra imensa estar nesse espaço, especialmente ao celebrarmos quase 49 anos de carreira. Estar no Rock In Rio não é só uma conquista para o nosso grupo, mas uma grande oportunidade para abrir portas para outros sambistas e fomentar ainda mais o samba. Vem com a gente nessa batucada!", diz a publicação feita no perfil do grupo, no Instagram.No mesmo dia, Xande de Pilares e Vinny Santa Fé também fazem show no Espaço Favela. Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone e Jão são as atrações do Palco Mundo. Já no Sunset, Gloria Groove, Ferrugem convida Gilsons, Filipe Ret convida Caio Luccas e Pedro Sampaio empolgam o público presente.O Fundo de Quintal é um grupo de samba formado no Rio de Janeiro na década de 1970. Surgido a partir das rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, agremiação criada por Bira Presidente, Ubirany e Sereno em 1961. Entre os grandes nomes que passaram pelo Fundo de Quintal, muitos foram fazer carreira solo. A lista é grande. Entre eles, estão Jorge Aragão, Sombrinha, Arlindo Cruz, Cleber Augusto, os saudosos Almir Guineto e Mario Sérgio, e outros sambistas que construíram a história do grupo.O quinteto segue arrastando uma multidão nos shows Brasil afora e com milhões de views nas plataformas digitais. No mês passado, o grupo lançou um novo trabalho: o EP "Samba de Roda". A obra é composta por três inéditas: "Bora Bora" de Sereno, Jr. Itaguay, Márcio Alexandre e Vitor Souza; "Samba de Roda" - Sereno e Polegar; e "Um sonho se perdeu", de Alcino Correia Ferreira e Marquinhos PQD.