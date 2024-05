Diretor artístico do Rock in Rio, Zé Ricardo divulga line-up da Global Village - Pedro Teixeira/Agência O DIA

Publicado 17/05/2024 20:14 | Atualizado 17/05/2024 20:23

Rio- O Rock in Rio anunciou três atrações do Norte do Brasil como novidades na Global Village, novo espaço do festival, que terá 7500m² e receberá atrações de várias partes do mundo. O rapper amazonense Victor Xamã se apresenta no espaço no dia 13 de setembro, mesmo dia que o rapper indiano Karan Aujla e a cantora e rapper indígena Katú Mirim.

"Nós vamos lançar mais gente para os outros palcos também. Tem muitos artistas do Amazonas e Pará que já estavam na programação e que serão anunciados, mas naquele dia era um recorte de anunciar talvez nomes que estavam mais vendendo ingressos", explicou ele, nesta sexta-feira (17) no evento de lançamento de divulgação do novo espaço na Cidade do Rock, na Zona Oeste. A banda paraense Gang do Eletro e Suraras do Tapajós, primeiro grupo de carimbó totalmente formado por mulheres indígenas se apresentam juntos e são atrações do dia 21 de setembro, que será todo com artistas brasileiros. Após ser alvo de polêmicas de Fafá de Belém e Joelma por não divulgar shows de cantores do norte no " Dia Brasil " do evento, o diretor artístico Zé Ricardo confirmou que novos nomes serão revelados em breve."Nós vamos lançar mais gente para os outros palcos também. Tem muitos artistas do Amazonas e Pará que já estavam na programação e que serão anunciados, mas naquele dia era um recorte de anunciar talvez nomes que estavam mais vendendo ingressos", explicou ele, nesta sexta-feira (17) no evento de lançamento de divulgação do novo espaço na Cidade do Rock, na Zona Oeste.

No fim de abril, Fafá de Belém e Joelma criticaram a ausência de artistas do Norte quando parte do line-up foi divulgado.

"O que a gente está fazendo é uma grande homenagem aos estilos, sem dizer que são todos os estilos porque não dá para ter essa pretensão... Acho que todo mundo tem direito de protestar, só que às vezes antes de você fazer uma colocação é preciso que você conheça. Tem que esperar o dia sair todo. O Rock in Rio é o único festival que fez um show em homenagem a um estado do Brasil, que é o Pará, a gente abriu uma bandeira gigante do Pará no palco, colocou a dona Onete sentada. O Rock in Rio trouxe uma arena sobre a Amazônia, não acho muito embasada a crítica, mas respeito", completou Zé Ricardo.

Global Village une música, cultura e culinária do Brasil e do mundo no Rock in Rio

O line-up do novo espaço traz ainda a cantora portuguesa Carminho, no dia 20 de setembro, a cantora potiguar Juliana Linhares, a baiana Larissa Luz, o grupo de samba feminino Sambaiana, Claudio Zoli, Mestrinho e muito mais.

Entre as atrações internacionais, o diretor artístico buscou nomes de várias partes do mundo como o cantor palestino Anees, e cantora isralelense Noa Kirel.

"Poderia dizer que o trabalho dela está muito conectado com a Katy Perry, com as divas pops. É uma cantora muito interessante. E a gente vê esse encontro de Palestina e Israel muito próximos através da música, também tem um recorte de provocação e de possibilidades", contou Zé.

Ana Deccache, diretora de Marketing do Rock in Rio, disse que a Global Village é uma das mais esperadas áreas do evento. "Não é só grande em tamanho, dimensão e formato, mas o propósito dessa área que é o que encanta, é da gente conseguir celebrar, trazer para todo mundo a diversidade, a riqueza que é quando a gente bota junto num só lugar várias culturas, ritmos, a gastronomia. Ela tem o proósito de unir o mundo todo dentro da Cidade do Rock", contou.

O espaço terá ainda apresentações de dançarinos e artistas do balé de Patrícia Kfouri, gastronomia do Brasil e do mundo e roda de samba. Angelique Kidjo, duas vezes vencedora do Grammy Awards na categoria Best Global Music Album, será a embaixadora do Global Village e também se apresentará.



Para desfrutar da experiência com conforto, será necessário fazer um agendamento prévio pelo aplicativo do festival para entrar e consumir nos bares e restaurantes.



Em uma longa via montada com cenografia inspirada em ícones arquitetônicos de todo o mundo, o público poderá experimentar petiscos tipicamente brasileiros como sanduíche de pernil, empada de camarão, torresminho, caldinho de feijão, bolinho de rabada e jiló crocante. Enquanto isso, dá para curtir a programação musical do Clube do Samba, importante movimento que marcou a cultura do país e do Rio de Janeiro, fundado pelo saudoso João Nogueira no quinta de sua casa no Méier. Diogo Nogueira comandará a roda de samba e também assina o cardápio com a Chef Raysa Marques.



Um trio de jazz se apresenta na área da Inglaterra, que levará o clima dos pubs para a Cidade do Rock. A cabine telefônia londrina deve ser bastanta procurada para fotos.



Já no espaço da França, um pianista fará a performance ao vivo enquanto as pessoas poderão vivenciar a experiência de autêntica Boulangerie, com uma variedade gastronômica.



O Rock in Rio acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. O festival receberá grandes nomes da música nacionais e internacionais: Ludmilla, Imagine Dragons, Ed Sheeran, Katy Perry, IZA, Ivete Sangalo e Shawn Mendes são alguns deles.