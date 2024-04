Belo se apresenta na Zona Oeste do Rio - Tomzé Fonseca/ Agnews

Rio - Belo, Pocah, Xande de Pilares e Dennis DJ são as quatro primeiras atrações divulgadas do Espaço Favela, no Rock in Rio. , e farão shows entre os dias 14, e 22 de setembro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (18).

"Esse show é uma vitória. É uma vitória da Pocah, da MC Pocahontas e da Viviane. Uma vitória da cria de Caxias que fazia shows por quase sem nenhum cachê só para viver o sonho de ser cantora. É uma vitória do funk que não só realizou esse sonho como deu o sustento da minha família. Vitória da mulher que veio da favela, que teve sua arte desmerecida diversas vezes e até hoje precisa lutar para ocupar espaço", disse a funkeira.

Ela já revelou, anteriormente, o sonho de se apresentar no festival. "Finalmente chegou. Nos vemos em setembro, onde eu vou tacar fogo no Espaço Favela e calar a boca de todo mundo que disse que eu não conseguiria".



Nomes como Katy Perry, Mariah Carey, Cyndi Lauper, Ivete Sangalo, Akon, Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla, Matuê, WIU e Teto, Tyla, Iza, Ney-Yo, Shawn Mendes, Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone, Jão, Zara Larsson, One Republic, Imagine Dragons, Lulu Santos e NX Zero são algumas das atrações confirmadas no festival.