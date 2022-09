Augusto Schmidt sobe ao palco com Megan Thee Stallion - Arquivo Pessoal

Augusto Schmidt sobe ao palco com Megan Thee StallionArquivo Pessoal

Publicado 13/09/2022 18:07

Rio - Megan Thee Stallion subiu ao Palco Mundo do Rock in Rio, no domingo (11), na última noite do festival e fez história com a sua plateia. A apresentação foi marcada pelo convite que a artista americana fez a vários fãs para subir no palco e dançar junto com ela. O carioca Augusto Schmidt, de 23 anos, acompanha a cantora desde 2019 e foi um deles.

O estudante de História da Arte compareceu ao festival em três dias, e o momento que mais aguardava era assistir Megan no palco principal, mas nunca imaginava chegar tão perto, "Certamente ver e abraçar a Megan foi a melhor coisa que aconteceu, eu tremia demais só de estar respirando perto dela", conta. Augusto explicou como foi estar na frente do público do Rock in Rio, que classificou como mágico: "Achei que eu não conseguia ficar mais nervoso do que eu já estava de ter sido chamado no palco e de dançar lá em cima, mas a visão me deixou realmente muito deslumbrado com tudo".

O show de Megan foi marcante, misturando hits antigos e novos sucessos — a cantora apareceu vestida como sambista em homenagem ao Brasil e cantou músicas como "Realer", "Savage" e "WAP". Mas o ponto forte da noite foram os quase 20 minutos totalmente voltados aos seus fãs.

A americana chamou o público em dois grupos, e o tempo de show da interação gerou críticas pelos internautas, já que muitos fizeram fila para tirar fotos com a artista e acabaram travando a apresentação. O estudante fez parte da primeira leva de convidados, que não gerou tantas reclamações, e ao tocar no assunto, foi taxativo. "Vi muitas pessoas criticando mas pra mim o show foi perfeito (pelo menos até a hora em que eu subi no palco), não faria nada de diferente! Subi, dancei, falei com ela e ainda tirei uma selfie!"

Ao acordar no dia seguinte, Augusto relatou ainda não acreditava no que tinha acontecido. "A ficha demorou muito pra cair. Demorei bastante pra assimilar tudo, meu celular até agora está cheio de notificações de amigos e familiares que me reconheceram e vieram falar comigo, muita gente mesmo. Alguns amigos até gravaram e postaram vídeos meus rebolando"

O Rock in Rio chegou ao fim, mas experiências como essa, junto com o carinho do público vão ficar para sempre na memória deles.

Reportagem da estagiária Rebecca Henze, sob supervisão de Thiago Antunes