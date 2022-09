Em 1991, Rita Lee também criticou a produção do Rock in Rio - Reprodução

Publicado 14/09/2022 09:33

Rio - A cantora Anitta causou polêmica, na última segunda-feira, ao fazer críticas à produção do Rock in Rio. A artista se apresentou no Palco Mundo, em 2019, e disse que nunca mais pretende pisar no festival. Ainda segundo Anitta, os artistas brasileiros não recebem o mesmo tratamento que os estrangeiros.

Com toda essa polêmica, os internautas resgataram uma entrevista de Rita Lee a Marília Gabriela, em 1991. No bate-papo, a apresentadora afirma que Rita é um dos grandes nomes do rock nacional e pergunta o motivo de ela não ter participado da segunda edição do Rock in Rio. Rita, então, faz basicamente as mesmas críticas que Anitta.

"(Não participei) Por uma sorte muito grande. Eu gosto muito de festival, acho legal essa coisa planetária. Aí eu achei que, no primeiro Rock in Rio, que eu participei, tinha uma coisa muito estranha por trás. A gente - os músicos brasileiros -, [ficou] meio que de cobaia lá. Para testar a luz, testar o som... Não pode ensaiar...", afirmou.

"Na noite em que eu fiz [minha apresentação], era a de Ozzy Osbourne. E, de repente, ele tinha as [imita reverência] e eu tinha que me acochambrar à coisa. E eu senti que não era só comigo, era com todo mundo. Uma grande falta de respeito. Aí, no segundo, eu falei: 'Quer saber? Não vou", finalizou a roqueira.