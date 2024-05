Rock in Rio anuncia primeiras atrações de 2024 - Sandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 14/05/2024 11:21 | Atualizado 14/05/2024 12:14

Rio - Começa nesta terça-feira (14), às 19h, a pré-venda de ingressos para o Rock in Rio 2024 , que celebra sua 40ª edição na Cidade do Rock, Parque Olímpico da Barra, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

Associados do Rock in Rio Club podem adquirir até dois ingressos por dia, por CPF, com direito a uma meia-entrada por dia. Para participar da pré-venda, é necessário informar o CPF usado na compra do Rock in Rio Club 2024. Nessa etapa inicial, somente associados ao Rock in Rio Club (programa de fidelidade do evento) e clientes com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti têm acesso à compra dos ingressos. A pré-venda vai até as 19h do dia 22 de maio, disponível no site da Ticketmaster Associados do Rock in Rio Club podem adquirir até dois ingressos por dia, por CPF, com direito a uma meia-entrada por dia. Para participar da pré-venda, é necessário informar o CPF usado na compra do Rock in Rio Club 2024.

Já os clientes Itaú podem comprar até quatro ingressos por dia de festival por CPF, com até uma meia-entrada por dia. O limite máximo é de 10 ingressos por CPF. As compras feitas com os cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti garantem desconto de 15% e parcelamento em até 8x sem juros.



A venda geral de ingressos para o Rock in Rio 2024 começa em 23 de maio, às 19h, exclusivamente pelo site da Ticketmaster. É recomendável já ter uma conta cadastrada no site para agilizar o processo de compra. Os detentores do Rock in Rio Card (esgotado em pouco mais de duas horas) podem escolher a data de sua preferência para o festival até 21 de maio, acessando a seção "Meus pedidos" no site.



Os ingressos são válidos para um dia de festival e dão acesso a todos os shows e atrações. O valor da entrada é de R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia), sem taxa de serviço. O pagamento pode ser feito por PIX ou cartão de crédito, com a possibilidade de parcelamento em até seis vezes. Clientes dos cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti têm direito a 15% de desconto (R$ 675,75 a entrada) e podem parcelar em até oito vezes sem juros.



O limite de compra para o público em geral é de até quatro ingressos por CPF, sendo uma meia-entrada, exceto para pessoas com necessidades especiais, que podem adquirir uma meia-entrada e outra para seu acompanhante.



O Rock in Rio 2024 promete ser um evento marcante, com grandes nomes da música nacional e internacional se apresentando em diversos palcos, além de novidades como a Global Village, uma área especial com atrações de diferentes partes do mundo.