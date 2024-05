Ana Castela - Reprodução/Instagram

Ana CastelaReprodução/Instagram

Publicado 07/05/2024 11:28

Rio - Ana Castela está confirmada para se apresentar no Palco Mundo junto de nomes como Simone Mendes, Chitãozinho & Xororó e Luan Santana, no "Rock in Rio 2024", marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

fotogaleria

A notícia da presença do sertanejo no festival gerou reações diversas, e o crítico musical Regis Tadeu não poupou sua opinião sobre a estreia desse gênero musical no evento, especialmente em relação à participação de Ana Castela

Durante uma entrevista no "Pânico JP", ele expressou críticas. "Nunca foi um festival exclusivamente de rock. Então, vamos parar com esse mimimi. Mas, sinceramente, não dá para aceitar Ana Castela. Desculpa! Ela é uma das piores artistas que surgiram desde a época paleozoica", declarou.



As palavras de Regis Tadeu rapidamente viralizaram nas redes sociais, gerando debates acalorados entre os fãs e críticos da cantora. Enquanto alguns concordaram com a avaliação negativa do crítico, outros defenderam o sucesso de Ana Castela no cenário musical brasileiro.



A cantora, de apenas 20 anos, tem sido uma presença marcante no cenário musical nacional, com várias de suas músicas figurando entre as mais ouvidas no Spotify e uma valorização significativa em seus cachês de shows, ultrapassando até mesmo grandes nomes como Gusttavo Lima.