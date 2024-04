Daniela Mercury é uma das atrações do ’Dia Brasil’ do Rock in Rio - Isabelle Rosa / Agência O DIA

Daniela Mercury é uma das atrações do ’Dia Brasil’ do Rock in RioIsabelle Rosa / Agência O DIA

Publicado 30/04/2024 08:06

Rio - Daniela Mercury, de 58 anos, é uma das atrações confirmadas no "Dia Brasil", do Rock in Rio, que será realizado na Cidade do Rock, dia 21 de setembro. Durante a coletiva de imprensa do festival, nesta segunda-feira, a cantora falou sobre a emoção de representar a Música Popular Brasileira (MPB) ao lado de nomes como Carlinhos Brown, Majur, Margareth Menezes e Ney Matogrosso no evento.

"Todos nós estamos muito gratos de estarmos juntos. A gente estava lembrando de programas de televisão que fizemos juntos, de campanhas que fizemos juntos no passado. E isso nos conectou de novo, porque acho que a rede, a internet nos afasta, a gente ficou com agendas distantes... Eu estou, assim, emocionadíssima de abraçar os amigos. Então, independentemente da gente estar fazendo a campanha para todo mundo, eu acho que esse amor, essa oportunidade de estarmos juntos, de falar de direitos humanos, para falarmos de música, está sendo histórico para nós individualmente. Acho que isso vai repercutir muito nessa edição do Rock in Rio e também repercutir muito o coração dos brasileiros. Porque quando os artistas se unem o país também se une com a gente. Estou nessa expectativa enorme", declara Daniela.

Ela ainda faz uma confissão: "Já chorei, já me emocionei várias vezes. Fico pulando pro lado pro outro pra ficar perto de todo mundo. Porque a gente vê que a gente ama todo mundo, né? Os gêneros diferentes, os mais novos também. A gente se conectando.... Está sendo bom comemorar os 40 anos de carreira com os 40 anos do Rock in Rio nesse momento", vibra.

Daniela também é um dos grandes nomes que participam da canção especial do evento, chamada "Deixa O Coração Falar", que ganhará videoclipe e terá a renda revertida para às ONGs da Ação da Cidadania e a Gerando Falcões. Além da MPB, o Dia Brasil reunirá outros gêneros como sertanejo, funk, soul, rock, pop, trap, bossa nova, além de Baile de Favela, no festival.

O Rock in Rio será realizado nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, e celebra os 40 anos do festival nesta edição. Artistas como Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla, Matuê com participação de TETO e WIU, Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson, Lulu Santos, Avenged Sevenfold, Evanescence, Journey, Os Paralamas do Sucesso, Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone, Jão, Katy Perry, Karol G, Cyndi Lauper e Ivete Sangalo, Shawn Mendes, Akon e NE-YO são alguns dos nomes que se apresentarão ao longo dos sete dias do evento.