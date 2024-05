Chitãozinho e Xororó - Reprodução/Globo

Publicado 21/05/2024 10:11

Rio - O Dia do Brasil no "Rock in Rio" 2024 trará uma novidade: a presença de artistas sertanejos no Palco Mundo. No dia 21 de setembro, cantores e cantoras do sertanejo vão tomar conta da Cidade do Rock. A pré-venda teve início na segunda-feira (20).

As apresentações sertanejas contarão com Chitãozinho & Xororó, em atividade desde 1969, acompanhados por Luan Santana, Simone Mendes e Ana Castela. Júnior, filho de Xororó, também se juntará ao pai e ao tio no palco.

Chitãozinho & Xororó são famosos por músicas como "Evidências" e "Peão de Rodeio". Luan Santana popularizou o sertanejo universitário com hits como "Meteoro". Agora em carreira solo, Simone Mendes deve cantar sucessos como "Erro Gostoso".

Já Ana Castela, é representante do agronejo . A programação do Dia Brasil no Rock in Rio vai além do sertanejo. O Palco Mundo terá apresentações de Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido.

Já o "Para Sempre: MPB" contará com Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, BaianaSystem, Ney Matogrosso e Margareth Menezes. No "Para Sempre: Trap", estão confirmados MC Cabelinho, Kayblack, Matuê, Orochi, Filipe Ret, MC Ryan SP e Veigh.



No Palco Sunset, o "Para Sempre: POP" trará Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Lulu Santos e Luísa Sonza. O "Para Sempre: Samba" terá Zeca Pagodinho e sua banda, com participações de Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares.

No "Para Sempre: Rap", Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2 e Rael são os destaques. No Espaço Favela, o "Para Sempre: Funk" apresentará MC Don Juan, MC Hariel, MC IG, MC Livinho, MC Dricka e MC Ph.

O "Para Sempre: Música Clássica" terá Nathan Amaral e a Orquestra Jovem da Sinfônica Brasileira, e o "Para Sempre: Baile Funk" contará com Buchecha, Funk Orquestra, MC Carol, Tati Quebra Barraco, Cidinho & Doca e Kevin O Chris.