Rock in RioReprodução / Instagram

Publicado 20/05/2024 09:30

Rio - Começa nesta segunda-feira (20) a pré-venda para o Rock in Rio 2024. Os interessados devem garantir os ingressos no site do Ticketmaster , a partir das 12h. A venda geral terá início na quinta-feira (23), às 19h.Os clientes do banco Itaú podem comprar até quatro ingressos por dia de festival por CPF, com até uma meia-entrada por dia. O limite máximo é de 10 ingressos por CPF. As compras feitas com os cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti garantem desconto de 15% e parcelamento em até 8x sem juros.Vale lembrar que quem tenha adquirido o Rock in Rio Card (programa de fidelidade do evento) já podem escolher o dia da preferência no site. A escolha deve ser feita até esta terça-feira (21). Após essa data, a seleção ficará condicionada à disponibilidade de ingressos.O Rock in Rio acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio. Confira a programação:Travis Scott21 SavageLudmillaMutuê part. Wiu e TetoMC Cabelinho & Coral das FavelasOrochi, Chefin e convidadoVeigh e KayblackFunk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC SoffiaDeadmau5Fatsync x MalifooChemical SurfCat DealersTZ da Coronel e BorgesKevin o ChrisSlipmamiKaran AujlaKatú MirimVictor XamãImagine DragonsOneRepublicZara LarssonLulu SantosNX ZeroJamesChristone “Kingfish” IngramPatu Fu + PenélopeDJ SnakeKvshÖwnbossLiuDennisThiago PantaleãoLourenaHermeto Pascoal & GrupoMestrinhoAmaro FreitasOs Paralamas do SucessoJourneyEvanescenceAvenged SevenfoldDeep PurpleIncubusPlanet Hemp convida PittyBarão VermelhoArtbatMila JournéeBinaryhRubackMC Poze do RodoMC HarielSterAneesTerra Celta convida Orquestra RefugiLarissa LuzEd SheeranCharlie PuthJoss StoneJãoGloria GrooveFerrugem convida GilsonsFelipe Ret convida Caio LuccasPedro SampaioWadeVictor LouGabeIllusionizeXande de PilaresFundo de QuintalVinny Santa FéNoa KirelBixiga 70SambaianaKaty PerryKarol GCyndi LauperIvete SangaloIzaGloria GaynorTylaLuedji Luna convida Tássia Reis e Xênia FrançaAlison WonderlandCurol x BarjaAshibahSamharaPocahMc DrickaBrisa FlowAngélique KidjoCarminhoJuliana LinharesPara sempre Rock, com Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni GarridoPara sempre Sertanejo, com Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Júnior, Luan Santana e Simone MendesPara sempre MPB, com Baianasystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Ney Matogrosso e Gaby AmarantosPara sempre Trap, com Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP, VeighPara sempre Pop, com Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Lulu SantosPara sempre Samba, com Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de PilaresPara sempre Rap, com Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2, RaelPara sempre Eletrônica, com Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier, Maz X AntdotPara sempre Funk, com Livinho, Mc Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG, MC PHPara sempre Baile de Favela, com Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin o Chris, Tati Quebra BarracoPara sempre Música Clássica, com Nathan Amaral, Orquestra Sinfônica Brasileira JovemPara sempre favela é Terra IndígenaPara Sempre Futuro Ancestral, com Gang do Eletro e Suraras do TapajósPara sempre Bossa Nova, com Bossacucanova e Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Wanda SáPara sempre Soul, com banda Black Rio, Cláudio Zoli, HyldonPara sempre Jazz, com Antônio Adolfo, Joabe Reis, Joantahn Ferr e Leo GandelmanShawn MendesLuísa SonzaNe-YoAkonMariah CareyNey MatogrossoOlodumbaiana | Baiana System & OlodumHomenagem à Alcione com OSB, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles e Maria RitaKaskadeBhaskarJetlagDubdogzBeloLivinhoLuiz OtávioAngélique KidjoAlmério e MartinsLia de Itamaracá