Jessie J se apresentou no Palco Sunset do Rock in Rio 2022 - Ariel Martini / Divulgação

Publicado 23/05/2024 14:45 | Atualizado 23/05/2024 15:04

Rio - Conhecido por realizar encontros inéditos na música desde 2011, o Palco Sunset recebe algumas novidades no Rock in Rio 2024. Para a edição que celebra os 40 anos do festival, o espaço ganhará novos contornos, com o mesmo tamanho do Palco Mundo, e promoverá um encontro de artistas ainda mais poderoso. O palco, que tem co-patrocínio da Natura, vai receber nomes como Mariah Carey, Iza, Gloria Groove, Deep Purple, Gloria Gaynor, Kingfish e Ney Matogrosso.



"O Palco Sunset é o sol da minha vida profissional. É uma ideia de música, arte, pluralidade, humanidade e de diversidade. A Roberta Medina me convidou em 2011 para criar um palco tão poderoso quanto o Palco Mundo. Mas como competir, no bom sentido, com uma coisa que é tão espetacular? Só tem uma maneira: trazendo o conteúdo que ele não tem. Foi aí que nasceram os encontros, as provocações", explica Zé Ricardo, diretor artístico do Rock in Rio.

Segundo Zé Ricardo, as mais de 30 apresentações variadas no espaço tem o objetivo não só de entreter, mas também de fazer o público pensar. "Quando eu coloco Baiana System junto com uma cantora transexual angolana chamada Titica, eu estou colocando as pessoas para pensar. Quando junto Ney Matogrosso com Nação Zumbi, eu estou colocando as pessoas para pensar. Através da arte e do entretenimento, eu proponho que elas pensem sobre preconceitos e limitações enquanto seres humanos. Essa é a função da arte. A arte transforma as pessoas, e por que não utilizar um festival magnânimo como o Rock in Rio para ajudar nessa transformação?", comenta.O Palco Sunset terá a participação de músicos que foram lançados pelo Natura Musical, plataforma cultural da marca, como a cantora Luedji Luna, que se apresenta na sexta-feira, 20 de setembro. "Estamos felizes em ver artistas que já passaram pela plataforma no line-up deste ano, como os shows de Luedji Luna, Xênia França e Tassia Reis, além das participações de Margareth Menezes, Ney Matogrosso e Rael", afirma Denise Coutinho, diretora de marketing da empresa.Enquanto o palco reúne a diversidade de sons, a plateia poderá desfrutar de uma variedade de experiências. Um dos destaques está nos produtos desenvolvidos com base em eventos de música, como o Rock in Rio. De acordo com Denise, a empresa capturou mais de 40 moléculas em festivais que a marca patrocinou, originando, por exemplo, essências a partir de pessoas dançando na grama molhada.“Nossa inspiração foi a de capturar a vibe e a energia desses locais em transformá-las em fragrâncias, por ser onde essa geração (Z) se sente parte do todo, compartilha facilmente suas emoções e celebra intensamente seus anseios e alegrias”, diz Denise sobre o produto, que foi desenvolvido com a participação de 160 jovens.O Rock in Rio Brasil acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, com 700 mil pessoas na Cidade do Rock. Katy Perry, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Imagine Dragons, Travis Scott e Mariah Carey são alguns dos artistas internacionais que irão se apresentar. Mas os cantores brasileiros, como Ivete Sangalo, Iza, Luísa Sonza, Belo, entre muitos outros, também estão com a presença confirmada.Será a celebração de 40 anos do festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo, e que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Já são 22 edições realizadas, mais de 3.800 artistas escalados, mais de 11 milhões na plateia e mais de 130 dias de magia desde 1985. E, para 2024, os fãs podem aguardar uma festa especial, com novas experiências e vivências dentro da Cidade do Rock. venda geral de ingressos para o festival começa nesta quinta-feira (23), às 19h . Os valores são R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia entrada) por dia. Na última segunda (20), ocorreu a pré-venda com prioridade para clientes com cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti, e os tickets se esgotaram em apenas 2 horas e 15 minutos. No entanto, todas as datas seguem disponíveis até às 12h do dia 23 de maio, para os associados do Rock in Rio Club, programa de fidelidade do evento.Confira a programação do Palco Sunset no Rock in Rio 2024:MC Cabelinho & Coral das FavelasOrochi, Chefin e convidadoVeigh e KayblackFunk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC SoffiaNX ZeroJamesChristone “Kingfish” IngramPatu Fu + PenélopeDeep PurpleIncubusPlanet Hemp convida PittyBarão VermelhoGloria GrooveFerrugem convida GilsonsFelipe Ret convida Caio LuccasPedro SampaioIzaGloria GaynorTylaLuedji Luna convida Tássia Reis e Xênia FrançaPara sempre Pop, com Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Lulu SantosPara sempre Samba, com Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de PilaresPara sempre Rap, com Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2, RaelMariah CareyNey MatogrossoOlodumbaiana | Baiana System & OlodumHomenagem à Alcione com OSB, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles e Maria Rita