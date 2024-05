Travis Scott, Katy Perry e Ed Sheeran são algumas das atrações do Rock in Rio 2024 - Reprodução / Instagram

Travis Scott, Katy Perry e Ed Sheeran são algumas das atrações do Rock in Rio 2024Reprodução / Instagram

Publicado 23/05/2024 09:14 | Atualizado 23/05/2024 09:19

Rio - A venda geral de ingressos para o Rock in Rio 2024 inicia, nesta quinta-feira (23), às 19h. Os interessados nos shows da edição de 40 anos do festival deverão comprar os tickets exclusivamente no site da Ticketmaster.

fotogaleria

O evento acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio. Katy Perry, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Imagine Dragons, Travis Scott e Mariah Carey são alguns dos artistas internacionais que irão se apresentar. Mas os cantores brasileiros, como Ivete Sangalo, Iza, Luísa Sonza, Ney Matogrosso, Belo, entre muitos outros, também estão com a presença confirmada.

Os portões do festival irão abrir às 14h. Os valores são R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia entrada) por dia. Na última segunda (20), ocorreu a pré-venda com prioridade para clientes com cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti, e os tickets se esgotaram em apenas 2 horas e 15 minutos. No entanto, todas as datas seguem disponíveis até às 12h do dia 23 de maio, para os associados do Rock in Rio Club, programa de fidelidade do evento.