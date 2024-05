Anitta e Peso Pluma - Reprodução / Instagram

Anitta e Peso Pluma Reprodução / Instagram

Publicado 23/05/2024 08:03

Rio - Anitta, de 31 anos, concedeu entrevista a um programa mexicano, nesta quarta-feira, e falou sobre os rumores de affair com o cantor Peso Pluma. A Poderosa disse que os dois, que fizeram parceria na música "Bellakeo", se amam muito e ressaltou que não 'gosta de rotular as coisas'.

"Nós nos amamos muito e acredito que é isso o que importa. As pessoas tem muito a necessidade de colocar rótulos nas coisas, mas eu gosto de viver a vida e ver o que rola”, destacou a cantora.

No último mês, Anitta deu um selinho no cantor Peso Pluma durante sua apresentação no festival "Tecate Pal Norte", no México. Na ocasião, ela foi surpreendida pelo artista mexicano no palco e ainda ganhou um bolo de aniversário dele em formato de bumbum. Os dois tem sido vistos juntinhos com frequência.