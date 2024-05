Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução

Publicado 23/05/2024 21:55

Rio - Por meio dos stories do Instagram, a musa fitness Gracyanne Barbosa contou aos seguidores na quinta-feira (23) que vem recebendo presentes de admiradores secretos, como rosas e joias, mas logo jogou um balde de água fria nos pretendentes.

"Estou em um processo só meu. Agradeço as flores, as joias, os presentes, são lindos, mas estou nesse processo de cura. Então vou pedir com todo carinho do mundo... Pode parar! De repente, dá para outra pessoa... Mas obrigada", explicou ela, carismática.

Ainda nos stories, Gracyanne Barbosa se desculpou e explicou que não quis ser grosseira Reprodução / Instagram

A ex-mulher de Belo disse, porém, que outros presentes são bem-vindos: "Estou adorando receber livros, músicas, mensagens de carinho, louvores, estou adorando essa troca, até de cantores que não conhecia. Esse resto pode continuar, eu tenho amado".