Rio - Após o ex-integrante da banda Raimundos, o hoje pastor Rodolfo Abrantes, gravar vídeo com graves denúncias à Igreja Bola de Neve , foi a vez da mulher dele, Alexandra Abrantes, expor a instituição na internet nesta quinta-feira (23).

"Que vergonha dessa Bola de Neve. Queria poder mencionar o @, mas estou bloqueada. Talvez esteja bloqueada para não expor (mais ainda) os abusos e manipulações que sofri quando era ‘membra’", escreveu ela na postagem de um dos denunciantes, que acusou a Bola de Neve de Balneário Camboriú de desvio de verbas e abusos contra fieis.

Alexandra Abrantes, que também é pastora, se referiu diretamente a uma mulher que ocupava o mesmo cargo: "Pastora só por título, pois nunca cuidou de ninguém a não ser de si mesma. As feridas não foram só em mim. Se tem uma coisa que eu me arrependo nessa vida, foi ter sido ‘parte’ da Bola de Neve Balneário Camboriú".

"Há 13 anos me desvinculei desse sistema podre de manipulação e controle de pessoas. Que nada tem a ver com o reino de Deus. Vergonha! É o que eu sinto, além de muito arrependimento. Gostaria de pedir perdão, para todas as pessoas que, diretamente ou indiretamente, eu influenciei a frequentar essa suposta igreja, que nada tem de Cristo", concluiu.

Diversos fieis e ex-fieis da cidade do litoral de Santa Catarina foram a público com queixas sobre a conduta dos membros da sede da Bola de Neve local, e o ex-vocalista e guitarrista do grupo de rock de Brasília fez uma postagem, no dia anterior a sua companheira, com queixas de abuso contra ela e orando por justiça.