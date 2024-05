Bruna Marquezine e João Guilherme curtem juntos festa de Maisa Silva - Reproduçao/Instagram

Bruna Marquezine e João Guilherme curtem juntos festa de Maisa SilvaReproduçao/Instagram

Publicado 23/05/2024 15:59

Rio - Por enquanto ainda não existe um romance oficial, mas Bruna Marquezine, 28 anos, e João Guilherme, 22, não se desgrudam mais! Na noite de quarta-feira (22), eles foram vistos conversando ao pé do ouvido na festa da atriz Maísa Silva, em São Paulo.

fotogaleria

Em vídeo postado por uma internauta no X, antigo Twitter, Bruna e João aparecem curtindo juntinhos a apresentação de Felipe Amorim em clima de intimidade.

FAMOSOS: Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados em clima de romance durante a festa de aniversário da Maisa. pic.twitter.com/Kp6VVVxvkt — robivan pantoja (@PantojaRobivan) May 23, 2024

A atriz e o filho do cantor Leonardo foram vistos juntos em uma casa de show de São Paulo recentemente. Eles também estiveram juntos com amigos, incluindo Sasha e João Figueirero, em Noronha no início do ano e no Lollapalooza, em março.