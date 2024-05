Juliette reúne famosos no projeto São JUão - Delson Silva/ Agnews

Juliette reúne famosos no projeto São JUãoDelson Silva/ Agnews

Publicado 23/05/2024 22:09

Rio - Juliette reuniu diversos famosos, nesta quinta-feira (23), na gravação de seu projeto de São João . O evento, só para convidados, homenageia as festas juninas e contou com a presença de nomes como Nicole Bahls e Alane Dias.

Kaique Cerveny e Fátima Freira, namorado e mãe da cantora, além de Pocah e o noivo, Ronan Souza, Bruna Griphao, Vanessa Lopes e Samuel de Assis também fizeram questão de prestigiar a festa, intitulada "São JUão". O projeto ainda não tem data para ser liberado.

Em seu stoy do Instagram, na terça-feira (14), Juliette falou sobre a ideia do evento. "Eu estou com um projeto novo que chama 'São JUão' e vocês vão conhecer uma verdadeira festa de São João. Eu fiz uma releitura de alguns clássicos, misturando também com elementos meus, com uma visão minha, sério. O projeto está muito bonito. Eu vou gravar dia 23 [de maio] em um evento só para convidados, amigos e família. Depois eu vou postar para vocês", disse.