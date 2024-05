Davi Brito e irmã Raquel Brito - Reprodução

Publicado 23/05/2024 20:27

Rio - A influenciadora Raquel Brito, mais conhecida como de Davi Brito, publicou stories na quinta-feira (23) em tom de desabafo com as criticas que tem sofrido, além de afirmar que não é mais a assessora do irmão e que vai entrar de férias no dia 1º de junho.

“Olha as pessoas como são, né? As pessoas vêm me desejar tanto mal que eu não sei de onde vem esse ódio gratuito de vocês. Não entendo. Até advogado veio falar comigo. É brincadeira! É cada coisa que eu vejo nessa rede de internet que só Deus na causa. Ninguém pode mais dar opinião, ninguém pode falar mais nada, né? Tudo é motivo de ataque", começou ela.

A baiana alegou que algumas pessoas estão ligando para a mãe dela, mas não deu detalhes: "Eu decidi não dar mais informação de nada. Se quiserem saber de alguma coisa, aqui não vai achar mais nada. Só vou postar a minha vida, as minhas coisas e o que diz respeito a mim. E eu decidi, gente, estou de férias de tudo, né? Passei três meses sofrendo, sofrendo. Meu corpo tá me cutucando até hoje, até hoje".

"Eu tô aqui para ajudar ele no que eu posso como irmã, como eu sempre fiz, mas eu não tô aqui para ser cobrada por algo que vocês acham que ele tem que fazer. Não, ele tem uma assessoria para isso", disse. Nos comentários de diferentes publicações, seguidores alertam que a jovem está divulgando golpes disfarçados de "investimento".