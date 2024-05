Ivete Sangalo deixa Globo - Globo/Divulgação

Publicado 23/05/2024 17:30 | Atualizado 23/05/2024 17:32

Rio - Ivete Sangalo, 51 anos, não vai continuar na apresentação do "The Masked Singer Brasil" em 2025. A informação foi confirmada pela reportagem do DIA, nesta quinta-feira (23), com a assessoria de imprensa da Globo.

Apesar disso, o reality show seguirá na programação da emissora no próximo ano. Em entrevista recente em um evento organizado pelo site Meio & Mensagem, Ivete falou que vai se dedicar menos à carreira de apresentadora e quer focar na música e família.

"Ivete sempre teve uma ligação muito próxima com a Globo", minimizou a assessoria da artista à reportagem. Isso quer dizer que não ocorreu nenhum problema entre a artista e a empresa. Foi um desligamento amigável e ela poderá fazer participações pontuais em atrações da casa.

A baiana antecipou a notícia quando falou no evento Marketing Network Brasil (MNB) que esteve à frente de quatro temporadas do "The Masked Singer" e que as gravações tomam muito tempo, e ela não pretendia continuar no programa.

A cantora foi a responsável por negociar com Endemol Shine, produtora de audiovisual, para trazer o formato para o Brasil. Com o projeto pronto, ela negociou com a Globo, que entrou com a transmissão do produto final.



Quem vai substituir Ivete?

Eliana encerrará seu contrato com o SBT em junho e, segundo o site Notícias da TV, ela é um nome cotado para substituir Ivete na apresentação do programa que desmascara famosos que ficam fantasiados enquanto cantar e precisam ter suas identidades reveladas pelos jurados.

Por enquanto, não existe uma confirmação oficial, mas esse contrato com a Globo deve ser anunciado em breve, assim que ela deixar a emissora de Silvio Santos.