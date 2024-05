Alexandre Correa e Ana Hickmann - Reprodução/Instagram

Publicado 23/05/2024 17:18

Rio - O Tribunal de Justiça de São Paulo renovou na quinta-feira (23), por tempo indeterminado, a medida protetiva que proíbe o empresário Alexandre Correa de se aproximar de Ana Hickmann, enquanto “perdurar a situação de risco da apresentadora".

Antes em vigor, a proteção tinha validade até o dia anterior, quarta-feira (22), e se estenda à família da modelo. A solicitação aconteceu um pouco depois do término, em novembro de 2023, quando Ana Hickmann registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) por lesão corporal e violência doméstica. O então companheiro entrou com pedido de divórcio.

A briga que resultou no B.O aconteceu na casa em que os dois moravam em São Paulo. Eles são pais de Alexandre, hoje com nove anos, mas quem detém a guarda do filho é a mulher . Atualmente, a gaúcha está em um relacionamento com o cozinheiro Edu Guedes