Alexandre Correa em stories do Instagram - Reprodução

Alexandre Correa em stories do InstagramReprodução

Publicado 03/05/2024 18:00

Rio - Além das declarações e processos na justiça de Alexandre Corrêa, ex-marido de Ana Hickmann, ele também surgiu no noticiário por conta de supostas falas contrárias ao homem ter que pagar pensão, mas decidiu esclarecer o mal-entendido nos stories do Instagram na quinta-feira (02).

O empresário, que perdeu a guarda do filho Alezinho, de 10 anos, agora com a mãe, começou: "Olá, pessoal! Boa tarde! Recebi alguns directs de algumas fãs bastante bravas, algumas até revoltadas comigo, dizendo que eu disse que homem não precisa pagar pensão para ex-mulher. Não é possível que tenham entendido isso".

"Não seria inconsequente, injusto, imaturo, moleque, seja lá o que for, para fazer uma afirmação tão descabida como essa. Então vou fazer alguns Stories exemplificando uma situação com o meu ponto de vista, usando como base uma família de alto padrão, ok? Qualquer dúvida que permaneça, por favor, me acionem por direct", continuou.

Ana Hickmann e Alexandre Corrêa se casaram quando ela tinha 16 anos Reprodução

Ele deu o exemplo fictício de uma família com alto padrão de vida. No caso, porém, o homem perde o emprego e não consegue se reinserir no mercado após meses, o que dificulta o pagamento da quantia.

"Como um pai desempregado pode pagar uma pensão, gente? É sobre isso que o Alexandre Corrêa está tratando. Como é que fica essa situação? Me fiz claro? Qualquer dúvida me acionem, xinguem, estou aqui para me colocar à disposição de vocês para explicar", concluiu o ex-agente de Ana Hickmann, hoje desempregado,