Alexandre Correa, o ex de Ana Hickmann, perde processo contra a Band - Reprodução/Instagram

Alexandre Correa, o ex de Ana Hickmann, perde processo contra a BandReprodução/Instagram

Publicado 12/04/2024 15:45 | Atualizado 12/04/2024 16:58

Logo depois de perder uma ação contra a Band e a apresentadora Catia Fonseca, o ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, enfrentará o ônus financeiro do processo. Este colunista descobriu com exclusividade que a insistência do empresário não cooperou a seu favor! Na verdade, pode tê-lo atrapalhado.

O processo movido por Alexandre Correa, em março de 2024, chegou a um ponto final nesta sexta-feira (12). Na ação, o empresário pedia R$ 41 milhões em indenização por danos morais. O processo seria devido a declarações da apresentadora e deste colunista que vos escreve, que em participação ao “Melhor da Tarde”, da Band, levou documentos exclusivos de uma perícia contratada por Ana Hickmann, que falava sobre suas transferências monetárias, mas o empresário teve seu pedido de gratuidade na causa negado na Justiça.

Correa então, alegando problemas financeiros, recorreu do processo acatando a decisão do juiz e já que segundo ele não tinha condições de arcar com as custas processuais, diminuiu o valor pedido. Em segunda instância, o ex de Ana Hickmann baixou o pedido de indenização para R$ 300 mil. Por fim, ele voltou a solicitar gratuidade no processo, algo que novamente não conseguiu.

Agora, a Justiça teria determinado que Alexandre Correa deve, sim, arcar com as custas de sua própria ação contra a Band. Assim, o juiz Dr. Cesar Augusto Vieira Macedo, da comarca de São Paulo, teria declarado que o pai de Alezinho teria que pagar em torno de 5 a 10% do valor total do processo, que compreende entre 15 e 30 mil reais.

Vale destacar que este é o terceiro processo movido pelo ex de Ana Hickmann contra uma emissora. O empresário já acionou a Justiça contra a Record e o SBT em situações relacionadas à exposição pública de sua vida pessoal e o divórcio.