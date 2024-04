Lucas Buda tenta recuperar bens na Justiça e Camila Moura desmente ex-BBB - Foto: Reprodução

Lucas Buda tenta recuperar bens na Justiça e Camila Moura desmente ex-BBB Foto: Reprodução

Publicado 12/04/2024 11:35 | Atualizado 12/04/2024 11:57

Logo depois de ser eliminado do BBB 24, Lucas Henrique, o Buda, recebeu a notícia de que seu casamento com Camila Moura chegou ao fim. A situação parece estar longe de uma resolução, com possíveis desentendimentos relacionados aos devidos bens do capoeirista. A situação teria chegado à Justiça.

Segundo a assessoria do capoeirista, ele não recebeu seus itens pessoais e continua apenas com aquilo que levou para o reality show. “Ele está sem celular, computador, chave de casa e outras coisas”, revelou a equipe do ex-BBB. Porém, a defesa da influencer negou as alegações.

Em conversa com o jornalista Leo Dias, a assessoria de Camila Moura afirmou que Lucas recusou-se a receber os itens enviados pela ex-mulher. “Os bens não foram entregues porque Lucas Henrique recusou-se a receber”, rebateu a equipe da mais nova influenciadora digital.

Ainda segundo a euipe informou ao colunista, o ex-BBB está determinado a dificultar o processo. "A Camila não pode entregar em um Uber. O Buda não quer que ninguém entregue, nem mesmo o amigo, nem a Camila e nem ninguém da equipe dela. A Globo pediu que ela mandasse as coisas dentro de um Uber", afirmaram.

Camila Moura desabafou nas redes sociais, relatando que está respeitando seu tempo para lidar com o divórcio. “Queria dizer que estou bem, nada melhor do que uma noite de sono, uma sessão de terapia, aí, para botar a cabeça no lugar”, afirmou. “A gata vai se reerguer, já venho aí toda reerguida em breve, mas respeitando meus limites”, destacou.