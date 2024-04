Virgínia Fonseca - Reprodução/Instagram

Publicado 12/04/2024 11:19 | Atualizado 12/04/2024 11:26

Virginia Fonseca desabafou em suas redes sociais após ser cobrada por uma internauta sobre o "dia off" que prometeu ainda em 2023. A influenciadora, que acordou com “humor duvidoso”, expressou sua frustração com a insistência da cobrança mesmo após tanto tempo.



A internauta questionou Virginia sobre sua ausência nas sextas-feiras, conforme a promessa religiosa feita pela empresária. “Não é possível. Já acordei com um humor meio duvidoso, e ainda tenho que ler isso, até hoje! Isso foi em 2023, gente, já estamos em abril de 2024. Acaba, pelo amor de Deus”, detonou a influencer, publicando um print da conversa.



Para quem não sabe, Virginia explicou que fez um propósito com Deus em relação a se manter afastada da web nas sextas-feiras. Até algum tempo atrás, a influencer estava determinada a cumprir sua palavra.



Em maio de 2023, a esposa de Zé Felipe explicou a promessa. “Vi, estou perdidona… Porque você não assiste e nem mexe no celular durante as sextas?”, perguntou uma seguidora para a famosa. “Fiz um propósito com Deus! Confesso que não tá sendo fácil [risos], mas nada nunca será! Se for, desconfie”, afirmou ela.