Davi é o primeiro finalista do 'BBB 24'Reproduçãó de vídeo / TV Globo

Publicado 12/04/2024 10:32

Davi Brito mostrou resistência e garra ao vencer a prova que o levou diretamente para a final do BBB 24, além de garantir um carro 0 km. Com isso, Matteus, Isabelle e Alane enfrentam o último paredão do programa, com a eliminação marcada para domingo (14). No entanto, tudo indica que o público já decidiu quem sai.



Enquanto os telespectadores se preparam para votar, os rumores sobre quem será eliminado já circulam pelas redes sociais. Entre Matteus, Isabelle e Alane, a disputa parece estar mais acirrada entre sisters e o Alegrete deve ir direto para a final do reality show. Aliás, as opiniões não estariam tão divididas entre os telespectadores.



Nas redes sociais, seguidores expressam suas preferências e argumentam sobre quem deve sair. “Bora tirar Isabelle, Alane não merece sair agora. Isabelle foi planta o programa todo”, pontuou uma internauta. “Foco pra tirar a Isa, pois não jogou nada”, concordou outra.



“Gente que loucura é essa de querer tirar a Alane? Misericórdia, é sério que de novo vocês vai deixar a Isabelle?”, perguntou uma terceira. “Alane jogou muito mais q Isabelle, merece o terceiro lugar na final, deixem Alane ficar!”, pediu mais uma. “A Isa precisa ficar foi a única que sempre acolheu o Davi”, disparou outra.